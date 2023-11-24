Під час судового засідання Катерина Волос визнала свою вину

Рахівський районний суд визнав винним начальницю відділення пошти села Біла Церква Катерину Волос у привласненні коштів АТ «Укрпошта». Жінка забрала собі з каси 73 354 гривень. Їй призначили 3 роки позбавлення волі.

Як вказано у вироку суду, який винесли 21 листопада, Катерина Волос керувала поштовим відділенням з 2013 року. Її порушення на пошті зафіксували під час раптової перевірки 29 жовтня 2020 року.

«Маючи в силу виконання службових обов’язків, безперешкодний доступ до каси сільського відділення поштового зв’язку, систематично брала з каси відділення різні суми готівкових, грошових коштів в національній валюті, які в подальшому використовувала в особистих інтересах та для вирішення своїх побутових проблем», – йдеться у вироку.

Під час судового засідання Катерина Волос визнала свою вину і попросила суворо її не карати, а врахувати, що вона є вдовою і має на утриманні двох дітей.

Розглянувши усі матеріали справи, суддя Марія Марусяк призначила Катерині Волос 3 роки позбавлення волі, з позбавленням права 2 роки обіймати посади, пов’язані з адміністративно-управлінськими функціями у сфері поштового зв’язку. Також екс-керівниця поштового відділення має відшкодувати на користь АТ «Укрпошта» 73 354 гривні 93 копійки. На вирок ще може бути подана апеляція.