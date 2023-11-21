Тернопільський міськрайонний суд засудив до 5 років в’язниці поштарку, яка привласнила понад 165 тис. гривень з робочого сейфу. В суді жінка визнала свою провину і пояснили, що грошима «Укрпошти» погашала свої кредити, які вона набрала у різних банках.

В поліцію Тернопільщини звернулося керівництво тернопільської «Укрпошти». Директор відділення виявив суттєву недостачу в сейфі з грошима. Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що кошти викрала начальниця відділення поштового зв’язку № 78, яке розташоване на залізничному вокзалі в Тернополі. Жінка в період з 28 лютого по 3 березня 2023 року час від часу забирала зі сховку гроші. Також обвинувачена підробляла звітні документи, щоб приховати свої злочини.

«Начальниця відділення поштового зв’язку № 78 не здійснила в установленому порядку обнулення каси та не здала залишок грошей до головної каси Тернопільської дирекції. Обвинувачена привласнила собі 165 706 гривень, при цьому внісши до касового звіту, що нібито кошти були переведені в головну касу», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 15 листопада.

Обвинувачена в судовому засіданні свою вину визнала повністю і щиро розкаялась. Жінка пояснила, що привласнити гроші вирішила у зв’язку із складними сімейними обставинами та необхідністю «перекрити» наявні в неї кредити в банках. Однак під час ревізії було виявлено недостачу грошей, але вона не змогла вчасно їх повернути.

В суді також обвинувачена попросила врахувати як пом’якшуючу обставину повне визнання вини, часткове відшкодування завданої матеріальної шкоди, а саме 15 тис. грн, та те, що у неї на утриманні перебувають двоє неповнолітніх дітей.

Тернопільський міськрайонний суд визнати жінку винуватою та призначив їй покарання у вигляді п’яти років одного місяця позбавлення волі. Також обвинувачена не має права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також посади, пов’язані з доступом до матеріальних цінностей на строк два з половиною роки. Окрім того, жінка повинна сплатити «Укрпошті» залишок грошей – 150 тис. 505 гривень.