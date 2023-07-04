«Обурудку» поштарки виявили її колеги

На Тернопільщині працівниця пошти привласнила пенсій, субсидій та інших соціальних виплат на 165 тис. гривень. 42-річна жінка чужими грошима погашала кредити, які набрала в різних фірмах. Правоохоронці завершили розслідування і передали справу до суду. Тепер жительці Тернопільщини загрожує до восьми років позбавлення волі.

Працівницю пошти, яка користувалася чужими грішми, викрили її колеги. Вони також про це повідомили в поліцію. Правоохоронці встановили, що жінка привласнила понад 165 тисяч гривень, які мали йти на рахунки АТ «Укрпошта».

У обов'язки підозрюваної входила виплата пенсій, субсидій, переказів, приймання комунальних платежів, вручання посилок та листів. Залишки коштів жінка щодня мала обліковувати та передавати до каси відділення.

«У березні адміністрація пошти виявила відсутність грошей у сейфі й з'ясувала, що працівниця їх використовувала у власних інтересах. Про це також повідомили в поліцію. Під час розмови зі слідчими жінка зізналася, що браула гроші для оплати своїх кредитів», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Підозрювана розповіла, що своїх грошей, аби вчасно сплачувати кредити, вона не мала, а тому використовувала кошти акціонерного товариства. Час від часу поштарка повертала гроші, але до того часу, коли її викрили, вона не встигла погасити борг перед «Укрпоштою».

Під час розслідування слідчі встановили, що підозрювана уже не вперше маніпулює із чужими грошима. Справу працівники поліції скерували до суду за ч. 4 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах чи в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.