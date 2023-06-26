Екс-посадовцеві вручили підозру за статтею про розтрату майна

На Хмельниччині правоохоронці викрили екс-директора державного підприємства оборонної сфери у розтраті майже на 500 тис. грн. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомила прес-служба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону, у 2014 році чоловік обіймав посаду директора одного з держпідприємств концерну «Укроборонпром». Якого саме – слідство наразі не уточнює.

«За даними слідства, екс-посадовець перерахував фірмі-підряднику майже 500 тис. грн за виконання робіт на території у місті Красилові, яка не перебуває на балансі держпідприємства. Таким чином, він використав кошти, які призначались на розвиток заводу, не за цільовим призначенням», – йдеться у повідомленні.

Екс-посадовцеві вручили підозру за ч.5 ст. 191 ККУ (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем). У разі доведення вини йому загрожує від семи до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.