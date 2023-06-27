Рівненський суд оштрафував жінку, яка шахрайським способом отримання так звану «ковідну тисячу». Встановлено, що щеплення від коронавірусу вона не отримувала, але натомість заплатила знайомій медсестрі, аби та внесла дані у електронну систему про начебто пройдену вакцинацію.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, у листопаді 2021 року обвинувачена домовилась із медсестрою амбулаторії №3, що та введе у електронну систему Helsi інформацію про те, що жінка отримала вакцину від коронавірусу. На початку січня жінка заплатила медпрацівниці за цю послугу 2 тис. грн.

Через «Дію» жінка подала заявку на отримання так званої «ковідної тисячі». Нагадаємо, цю грошову допомогу виплачували тим українцям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу і отримали про це документи. Гроші, які надійшли їй на картку, жінка витратила на власні побутові потреби.

Обвинуваченій вручили підозри за ч.1 ст. 354 ККУ (підкуп працівника підприємства) та ч.1 ст. 190 ККУ (шахрайство). Потерпілою стороною у цій справі вказане Міністерство економіки, оскільки саме воно було розпорядником виплат.

На судовому засіданні жінка визнала провину і пояснила суду, що вона боялася за власне здоров'я і тому вакцини не отримувала. Запевнила суд, що такого більше робити не буде. Суд взяв до уваги те, що вона розкаялась, а також те, що вона відшкодувала завдані збитки.

Суддя Микола Бердій визнав її винною за вказаними статтями і призначив 34 тис. грн штрафу. Обвинувачена може оскаржити вирок у апеляційному суді.