Медсестру з Луцька Вікторію Лопушик оштрафували на понад 90 тис. грн за підробку даних про вакцинацію. У електронну систему, доступ до якої мають лікарі, жінка змогла зайти завдяки краденим персональним ключам декількох лікарів. Ці ключі вона скопіювала собі на флешку. Як встановило слідство, медсестра займалась незаконною діяльністю з жовтня 2021 року по лютий 2022. Максимально їй загрожувало до п'яти років тюрми, але жінка уклала угоду про визнання винуватості, відтак суд обмежився лише штрафом.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, жінка працювала медсестрою у амбулаторії №11. У вересні 2021 року вона скопіювала собі на флешку дані персональних ключів входження до медичної системи «МедЕйр», а також електронні підписи декількох лікарів.

Перший випадок, коли жінка самовільно вносила неправдиві дані в електронну систему, слідство зафіксувало 28 жовтня 2021 року. Перебуваючи в себе вдома, скориставшись персональним ключем лікаря-терапевта, вона внесла дані про начебто вакцинацію пацієнта від коронавірусу, хоча вона знала, що щеплення він не отримував.

Неправдиві дані медсестра вносила до лютого 2022 року, коли її викрили правоохоронці. Всього, як повідомляла прокуратура, жінка внесла неправдиві дані про начебто 148 проведених вакцинацій, яких насправді не було.

27 грудня обвинувачена уклала угоду про винуватість із прокурором. У ній вона визнала себе винною та погодилась на призначене покарання. Суддя Ярослав Артиш цю угоду затвердив. Тож Вікторію Лопушик визнали винною за ч.1 та ч.2 ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу електронної системи). Сумарно їй призначили 90,1 тис. грн штрафу. За експертизи вона повинна заплатити 6 тис. грн.

Вирок наразі не набрав законної сили, сторони ще можуть оскаржити його в апеляції. Втім, зважаючи на те, що і прокурор, і обвинувачена підписали угоду про винуватість, імовірно, апеляцію ніхто подавати не буде.