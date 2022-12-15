У Луцьку медсестру одного з медзакладів викрили на внесенні фейкових даних про вакцинацію. Всього вона внесла відомості у електронну систему про начебто вакцинацію від коронавірусу 148 людей, хоча насправді щеплення вони не отримували. Для входу в систему вона користувалась краденими даними лікарів. За скоєне їй загрожує максимум до п'яти років тюрми.

Про завершення розслідування у цій справі стало відомо у четвер, 15 грудня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Як встановило слідство, медсестра скопіювала на флешку персональні ключі кількох лікарів для входження до медичної системи «МедЕйр», а також їхні кваліфікаційні електронні підписи.

«Упродовж жовтня 2021 року-лютого 2022 року внесла в систему неправдиві відомості щодо 148 фактів вакцинації громадян, достовірно знаючи, що вони не проходили вакцинацію від COVID-19», – повідомляє прокуратура. Водночас не вказано, скільки грошей вона отримала за це від пацієнтів.

Жінці інкримінують порушенні ч.1 та ч.2 ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи). Їй загрожує як мінімум 51 тис. грн штрафу. Максимально ж санкція статті передбачає до п'яти років тюми.