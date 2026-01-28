Школярі не постраждали

У Бережанах на Тернопільщині у місцевій школі №3 обвалилася частина даху. Інцидент трапився під час навчання. На місце керівництво школи викликало поліцейських. Правоохоронці будуть встановлювати всі обставини події.



Частина даху у школі №3 міста Бережани обвалилася близько 14:00 у понеділок, 26 січня. Про подію повідомили в телеграм-каналі «Бережани». ZAXID.NET звернулося за коментарем до міського голови Бережан Ростислава Бортника, однак він зазначив, що наразі не коментуватиме цю подію, і пообіцяв відзвітувати, коли в школі вже відремонтують покрівлю.

У міській раді Бережан згодом додали, що дах ремонтуватимуть за гроші міського бюджету. Їх виділять у найкоротші терміни. У поліції Тернопільщини також зреагували на обвал даху.

Дані про подію внесли до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, повідомили в поліції Тернопільщини.

За попередніми даними, дах будівлі обвалився під вагою снігу. Наразі поліцейські проводять перевірку та встановлюють усі обставини події.