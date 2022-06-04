Із 1 вересня у Львові планують відновлювати очне навчання у школах. Мер Львова Андрій Садовий в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів про те, як організовуватимуть навчальний процес у школах, зокрема – для вимушено переселених дітей.

«Коли діти сюди приїхали, ми їх одразу включили в нашу систему. Все-таки онлайн – це більш безпечно. Але ми вже готуємось до відновлення повноцінного навчання з 1 вересня. Усі діти, які на той час будуть у Львові, отримають можливість піти до школи, в разі потреби – отримають планшет, книжки тощо. Це місто бере на себе, бо це наш обов’язок», – зазначив міський голова, якого процитувала прес-служба ЛМР.

Також Андрій Садовий акцентував на важливості наявності укриттів у кожному навчальному закладі або ж поблизу: «Сьогодні особливу увагу приділяємо готовності укриттів – кожна школа має мати своє або ж поруч в організаціях, які готові прихистити дітей. Безпека – це наш пріоритет».

Станом на кінець травня у 107 школах Львова проживають переселенці з інших міст України. За три місяці цих людей планують розселити в інші локації.