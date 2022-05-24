З 1 вересня у Львові планують відновити очне навчання у школах. До цього моменту навчальні заклади мають обладнати безпечними укриттями, розповів під час брифінг у вівторок, 24 травня, мер Львова Андрій Садовий.

За словами Андрія Садового, з початку нового навчального року у Львові планують відновити проведення уроків у шкільних класах.

«Останнім часом є багато запитань щодо нового навчального сезону. Ми минулого тижня мали нараду з директорами всіх шкіл і запланували, щоб з 1 вересня будемо робити все можливе, щоб відновити повноцінне навчання у наших школах. І щоб це було очне навчання», – заявив Садовий.

До вересня, зазначив Садовий, мають вирішити питання безпеки, щоб у кожній школі функціонувало укриття. Якщо його неможливо облаштувати, то такі укриття мають бути поруч з навчальним закладом.

За даними Андрія Садового, зараз у 107 школах Львова проживають переселенці з інших міст України. За три місяці цих людей планують розселити в інші локації.

Нагадаємо, дистанційне навчання у львівських школах відновили з 14 березня.