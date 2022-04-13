Усі садочки, які відкривають, мають укриття

У Львові відновлюють роботу дошкільних навчальних закладів. З 26 квітня почнуть працювати 50 чергових дитсадків. Всі приміщення мають відповідні облаштовані укриття.

«Вже зараз починаємо формувати групи по 12 дітей. З міркувань безпеки вони працюватимуть у співвідношенні 1 вихователь на 2-3 дитини. Таким чином перебування у садочках буде безпечним для діток, адже відповідальні зможуть швидко завести малечу до укриття», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Міська рада з питань безпеки не надає відкритого переліку дитсадків, які будуть працювати. Батьки можуть уточнити інформацію в адміністрації закладів.

«Він може не працювати, але інформацію про найближчий резервний садочок, до якого потрібно звернуться, вам обов’язково нададуть. Зі зрозумілих причин повного переліку закладів публічно надавати не будемо», – пояснив мер Львова.

До відвідування садків можна долучати і дітей переселенців. Детальнішу інформацію можна уточнити за телефоном: 032 254 60 48.

Нагадаємо, школи Львівщини відновили навчання 14 березня після вимушених канікул, які оголосили через початок війни. Однак навчання здійснюється у дистанційному режимі.