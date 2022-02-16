У Львові практично усі школи та дитсадки мають свої укриття. У випадку надзвичайної ситуації вчителі чи вихователі туди поведуть дітей перечекати небезпеку. Втім, деякі навчальні заклади своїх укриттів таки не мають.

«У тих закладах освіти, де немає підвального приміщення, за ними є призначена територія, таке підвальне приміщення, яке буде для них укриттям. Наприклад, для Львівської академічної гімназії, яка не має свого підвального приміщення, укриття є в Національному університеті «Львівська політехніка». Для Львівської лінгвістичної гімназії укриття є в університеті ім. Франка», – розповіла в.о. начальниці міського управління освіти Леся Васюта.

У дитсадку № 163, що на вулиці Симоненка, укриття може вмістити 260 дітей. Саме на таку кількість розрахований дитсадок. В укритті є необхідна кількість питної та технічної води, аптечка, покривала.

«І ще в нас є приміщення, де дітки можуть скористатися горшками, і приміщення каналізаційне, відповідно, ми там можемо випорожнити посуд», – зазначає завідувачка дитсадка Олеся Мацьків.

А ззовні шлях до укриття ознакований стрілками. Кожна садочкова група має свій вихід. З другого поверху при потребі виходитимуть пожежними сходами. Кажуть, тут розмовляють із батьками, вони знали, де шукати своїх малюків на випадок, якщо зникне телефонний та інтернет зв'язок. Мусять пояснювати і діткам, як поводитися.

«Вихователі теж знаходять підхід, проговорюють дуже-дуже обережно такі речі. Вони можуть тут гуляти, наприклад, і звертати якось легенько увагу, що за приміщення там є. Але ні в якому разі не тиснути на дітей і не залякувати в якісь такій формі, що от ми маєм піти вниз, бо там будуть відбуватися якісь такі речі, які є дуже небезпечними для вашого життя. Вони в обережній формі, у формі гри», – додає завідувачка.

А от школярам вже не в ігровій формі. Тут все на практиці. Навики, які можуть знадобитися у надзвичайній ситуації, в ліцеї імені Івана Пулюя впроваджують комплексно.

«Не виділяємо певні уроки чи виховні години, бо це є обмежено в часі і інколи тема зовсім інша. А ми інтегруємо те, як себе поводити, основи домедичних знань, стресостійкість, психологічні аспекти, а також правила поведінки в різних ситуаціях, зокрема екстремальних, в наш навчальний процес. Тому діти інколи мають цілий інтегрований день», – розповіла Людмила Сакович, заступниця директорки ліцею.

Майже дев'ять сотень школярів тут навчені орієнтуватися у екстрених ситуаціях.

«Є план евакуації. Він розташований на рівні дитячих очей, вони є на кожному поверсі. Кожен вчитель, класний керівник, вчитель ОБЖ, вчитель захисту України у відповідності до теми опрацьовували з дітьми цей план евакуації для того, щоб знати, як орієнтуватися», – зазначила директорка ліцею імені Івана Пулюя Ірина Хміль.

А ще подбали й про те, щоби не було скупчень, якщо всім одночасно потрібно буде потрапити в укриття.

«Тобто ми маємо 4 виходи з навчального закладу. Кожен клас знає яким виходом він має сходити, щоб не було натовпу. У нас діти з особливими освітніми потребами навчаються, тому також є пропрацьований механізм і відповідальність, знає сам вчитель, як працювати з тими дітьми», – додає директорка ліцею.

Укриття в ліцеї – у підвальному приміщенні, в якому постійно працює тир. Його використовують також як спортзал для школярів.

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