У школі №91 тренують старшокласників з 10 сусідніх шкіл

У львівських школах проводять навчання зі стрільби для учнів 9-11 класів. Школярам проводять інструктаж з техніки безпеки, забезпечують необхідним обладнанням, під керівництвом інструкторів вони вчаться стріляти по мішенях.

«Наше завдання – навчити підлітків безпечного поводження зі зброєю, а також основ практичної стрільби», – повідомили у міському управлінні освіти.

Навчання проводять на базі шкіл, які мають тири. У них тренуватимуть учнів зі сусідніх шкіл. У львівській громаді є 20 закладів освіти з відповідними спеціальними приміщеннями для стрільби.

До прикладу, на базі 91-ї школи тренуватимуть учнів десяти шкіл Шевченківського району. Стрілецьке навчання тут почалося ще 7 лютого. Дітей тренує майстриня спорту з кульової стрільби і старша лейтенантка патрульної поліції Ольга Заячківська. У школі вона керує стрілецьким гуртком. Ольга розповіла ZAXID.NET, що діти стріляють з пневматичної гвинтівки. Кожному відведено по 10 пострілів.

Нагадаємо, що у Львові проводять вишколи для цивільного населення та працівників стратегічних підприємств.