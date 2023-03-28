Новий корпус школи збудують на вул. Варшавській

Виконавчий комітет Львівської міської ради видав містобудівні умови та обмеження на будівництво нового навчального корпусу школи №13 на вул. Варшавській, 126. Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 28 березня.

Йдеться про будівництво одноповерхового корпусу школи, де розмістять класні кімнати, учительську, санвузли та хол. Новий навчальний корпус розрахований для навчання 100 першокласників.

Зазначимо, що будівництво повністю профінансує «Благодійний фонд ТІМ4ЮА». У проект вже інвестували 150 тис. доларів, а його кінцева вартість становитиме 700 тис. доларів без урахування вартості 3D-принтера (близько 1-1,5 млн доларів), що позичать в однієї із компаній-власниць.

Архітектурну та інтер’єру концепцію будівлі спроектувала київська компанія balbek bureau. Її будуватимуть за допомогою сучасних технологій. Школа стане першою в Україні, твореною за допомогою технологій 3D-друку.. На друк одноповерхової будівлі знадобиться приблизно місяць.

Нагадаємо, будівництво школи планували розпочати ще у 2022 році, однак через загрозу російських обстрілів реалізацію проекту перенесли на 2023 рік.