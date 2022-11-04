У жовтні Жан-Крістоф Боніс, засновник фонду-ініціатора проекту, відвідав ділянку для 3D-школи, де вже залили фундамент

Навчальний корпус для учнів початкових класів школи №23 на вул. Варшавській, що мали надрукувати на 3D-принтері, будуть роздруковувати лише навесні. Проект мали реалізовувати у жовтні, але через обстріли Львова росіянами та проблеми з енергопостачанням терміни змістили. Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» розповів засновник гуманітарного фонду Team4UA Жан-Крістоф Боніс.

Як інформував ZAXID.NET, ідея проекту 3D-друку навчального корпусу для першокласників у школі №23 у Львові виникла навесні, а 1 серпня проект погодив виконком.

«Благодійний фонд Team4UA звернувся до нас з бажанням допомогти покращити соціальну інфраструктуру міста з огляду на те, що зараз у місті суттєво побільшало дітей через внутрішньо переміщених людей. Ми спільно вирішили підсилити інфраструктуру школи №23 на вул. Варшавській. Йдеться про добудову нового одноповерхового корпусу для учнів початкових класів», – розповів тоді головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

За словами Жана-Крістофа Боніса, для проекту обрали технологію данської компанії COBOD, а бетон використовуватимуть від місцевих виробників. У проект вже інвестували 150 тис. доларів, а його кінцева вартість становитиме 700 тис. доларів без урахування вартості 3D-принтера (близько 1-1,5 млн доларів), що позичать в однієї із компаній-власниць.

Наразі вже залитий фундамент школи, друк мали провести у жовтні, та саме тоді росіяни масово обстрілювали українські міста. Задля безпеки іноземних фахівців, адже загроза ракетних атак залишається, реалізацію проекту перенесли на весну. Окрім того, на перенесення термінів вплинули проблеми з енергопостачанням та наближення холодів, під час яких не бажано проводити роботи з бетоном. Розпочати друк школи планують у березні, процес займає приблизно місяць.

Архітектурну концепцію проекту створила студія інтер’єрної архітектури balbek bureau. Це буде одноповерхова будівля з класними кімнатами, учительською, санвузлами та холом. Новий навчальний корпус розрахований для навчання 100 першокласників. Це буде перший такий навчальний заклад в Україні.