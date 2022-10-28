Гуманітарний вантаж включає в себе три дизельних генератори потужністю 150, 180 та 300 кВт виробництва латвійського підприємства Rigas Dizelis DG

У четвер, 27 жовтня, латвійський благодійний фонд передав три дизельні генератори для Львова, щоб забезпечити стале та безперебійне електропостачання шкіл, дитячих садків та лікарень. Про це повідомив посол України у Латвії Олександр Міщенко.

За словами посла, гуманітарний вантаж включає в себе три дизельних генератори потужністю 150, 180 та 300 кВт виробництва латвійського підприємства Rigas Dizelis DG. Ці генератори будуть використовувати для забезпечення сталого та безперебійного електропостачання шкіл, дитячих садків та лікарень.

Додатково, в гуманітарний вантаж входять 17 тон продуктів харчування – готових супів та інших продуктів, наданих за сприяння латвійських компаній Kronis та Maxima Latvija. Загальна вартість гуманітарного вантажу – 75 тис. євро, кошти на закупівлю продуктів харчування та генераторів надані латвійським благодійним фондом Ziedot.lv.