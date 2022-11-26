Новий корпус школи збудують на вул. Варшавській

Київська студія архітектури та дизайну balbek bureau спроектувала новий навчальний корпус для учнів початкових класів школи №23, що на вул. Варшавській, який будуватимуть за допомогою 3D-друку. Будівництво школи планували розпочати ще у 2022 році, однак через загрозу російських обстрілів реалізацію проекту перенесли на наступний рік.

25 листопада balbek bureau опублікувало проект школи, яку будуватимуть за кошти гуманітарного фонду Team4UA. Школа стане першою в Україні, твореною за допомогою технологій 3D-друку.

«Проект початкової школи у Львові є ініціативою гуманітарного фонду Team4UA. Їхня ціль – підтримувати й допомагати відбудовувати Україну завдяки інноваційним технологіям у гуманітарній сфері. Початок робіт було заплановано на жовтень, проте через масовані обстріли українських міст прибуття 3D-принтера та іноземних фахівців, які з ним працюють, вирішили перенести. Проект реалізують за підтримки Львівської міської ради», – йдеться в повідомленні архітектурного бюро.

Компанія balbek bureau спроектувала за архітектурну та інтер’єрну концепцію будівлі. Це буде одноповерхова будівля з класними кімнатами, учительською, санвузлами та холом. Новий навчальний корпус розрахований для навчання 100 першокласників.

На друк одноповерхової будівлі знадобиться приблизно місяць. 99% матеріалів, використаних при будівництві, будуть постачати локальні підприємці. Наразі на місці майбутнього корпусу залили фундамент, однак через постійні російські обстріли роботи призупинили до весни.

Нагадаємо, виконком Львівської міськради погодив будівництво нового навчального корпусу для учнів початкових класів школи №23 на вул. Варшавській 1 серпня. Будівництво повністю профінансує «Благодійний фонд ТІМ4ЮА». У проект вже інвестували 150 тис. доларів, а його кінцева вартість становитиме 700 тис. доларів без урахування вартості 3D-принтера (близько 1-1,5 млн доларів), що позичать в однієї із компаній-власниць.