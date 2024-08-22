Тендер на ремонт Жирівської ЗЗСО І-ІІ ступенів намагалися також провести у 2023 році

Відділ освіти та культури сільської ради Солонківської ОТГ у середу, 21 серпня, уклав договір з ТОВ «Захід будінжиніринг» на ремонт та утеплення школи імені Мар'яна Галана у селі Жирівка для розміщення біженців. Згідно з системою держзакупівель Prozorro, вартість робіт становить 14,2 млн грн. Договірна ціна є твердою, тому підрядник не може збільшувати вартість робіт. Відремонтувати школу планують до кінця 2025 року.

У технічній документації йдеться, що підрядник має відремонтувати дерев'яну підлогу, зробити тепло- та гідроізоляцію, оновити тиньк й облицювання стін, встановити підвісні стелі, замінити вікна й двері, зробити вогнезахисну обробку даху, утеплити горище та відремонтувати водостічну систему даху. Також планують замінити на подвір'ї школи асфальтобетонне покриття, встановити огорожу, відремонтувати електроосвітлення. Крім цього, підрядник відремонтує систему опалення, встановить пожежну сигналізацію та блискавкозахист, відремонтує каналізацію, встановить вуличні меблі та облаштує тренажерний майданчик. Гарантія на виконані роботи має становити десять років. Профінансують ремонт з бюджету Солонківської ОТГ.

Зазначимо, що тендер на ремонт школи у Жирівці намагалися провести влітку 2023 року. Очікувана вартість робіт становила 16,5 млн грн. Торги не відбулися через відсутність пропозицій з боку підрядника.

Переможцем та єдиним учасником тендерного аукціону стало львівське ТОВ «Захід будінжиніринг». На аналітичній системі YouControl йдеться, що компанія працює з травня 2022 року й спеціалізується на будівництві. Керівником та власником ТОВ «Захід будінжиніринг» є Павло Литвин. ZAXID.NET повідомляв, що у липні 2024 року компанія отримала найбільший за свою історію підряд – 27,2 млн грн на ремонт адмінбудівлі ізолятора тимчасового тримання №2 у Дрогобичі.