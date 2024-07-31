Кілька років тому цей ізолятор тимчасово закривали через неналежні умови

Заступник начальника ГУ Нацполіції у Львівській області Роман Турчак у вівторок, 30 липня, підписав договір на капітальний ремонт адмінбудівлі ізолятора тимчасового тримання №2, що в Дрогобичі, вартістю 27,2 млн грн. Договір оприлюднений в системі електронних закупівель Prozorro.

Очікувана вартість робіт на торгах становила понад 27,5 млн грн. Єдиний учасник торгів ТОВ «Захід Будінжиніринг» знизив ціну на 300 тис. грн і став переможцем.

Відповідно до тендерної документації, капітальний ремонт адмінбудівлі ІТТ в Дрогобичі включатиме:

розбір і повну заміну підлоги;

заміну 44 вікон і 21 дверей;

ремонт покриття стін – від нової штукатурки до фарбування;

заміну сантехніки;

заміну підвісних стель;

повний ремонт даху з гідро-, звуко- і теплоізоляцією;

ремонт фасаду – з утепленням;

чищення від корозії або заміна металевих конструкцій (грат);

заміну каналізаційних і труб водопостачання;

встановлення лічильників на воду і насосної станції, електропроводки тощо.

Також в Дрогобицькому ІТТ мають встановити стаціонарний дизельний генератор і вантажний ліфт. Окрім того, в адмінбудівлі облаштують кухню і спальні місця для працівників і обладнають клас на 10 парт з інтерактивною дошкою для занять. Будівля буде під відеонаглядом і зі встановленою охоронною сигналізацією.

Додамо, що у 2017 році Дрогобицький ІТТ №2 тимчасово закривали через порушення прав в’язнів. Ішлося про умови їх утримання, медико-соціальне забезпечення і захист будівлі від пожежі.

Згідно з договором, ТОВ «Захід Будінжиніринг» для виконання деяких робіт найме субпідрядника – ТОВ «РС-Безпека». За даними сервісу YouControl, воно належить Ростиславу Шандрі і займається електромонтажними роботами.

Саме ж ТОВ «Захід Будінжиніринг» зареєстроване 2 роки тому у Львові Павлом Литвином. Раніше фірма називалася «Стоун Захід». За трохи більше, ніж два роки роботи, фірма Павла Литвина перемогла у 88% тендерів, на які подавалася. Переважно це були дрібні підряди в громадах Львівщини – Солонківській, Мурованській. Також фірма отримала кілька підрядів від університету внутрішніх справ, Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні і відремонтувала залу в будівлі ГУ Нацполіції Львівщини на площі Григоренка.

Ціна більшості цих підрядів становила до 1-1,5 млн грн, а часом і до 500 тис. грн. Найбільші підряди ТОВ «Захід Будінжиніринг» отримало від Солонківської сільради – 5,5 млн грн на будівництво народного дому в Хоросно у жовтні 2023 року, і від Мурованської сільради – 9,5 млн грн на розбудову класів гімназії в селі Сороки-Львівські у квітні 2024 року. За два роки фірма підписала договорів на майже 58 млн грн.

Теперішній договір із Нацполіцією є найбільшим у дворічній історії фірми Павла Литвина. Якщо у 2023 році фірма ще заробляла на виконанні робіт поза державними тендерами, то цьогоріч вона повністю орієнтується на державні закупівлі.

До слова, майже шість років тому Павло Литвин зареєстрував ще одну будівельну фірму – «Олдувай», проте, як свідчать дані сервісу YouControl, вона весь час була неактивна.