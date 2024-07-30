На стадіоні, що в парку культури, часто проводять заходи

На території стадіону «Юність», що у львівському Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького, триває будівництво укриття на приблизно 250 людей. Проте для завершення робіт цього року, як планувалося раніше, бракує ще 9 млн грн. Про це у коментарі ZAXID.NET повідомив виконувач обов’язків директора парку Степан Старовецький.

Будівництво укриття під трибунами стадіону «Юність» розпочалося торік у вересні. Загальна вартість робіт за укладеним у 2023 році договором становить 39,9 млн грн.

Цього року у липні парк культури уклав із торішнім підрядником нову угоду на додаткові роботи на 19,6 млн грн. Деякі перекриття на трибунах, що будуть частиною укриття, попередній підрядник зробив не надто якісно, пояснив Степан Старовецький. Але загальна вартість будівництва укриття, за його словами, не зросте, імовірно, вона навіть буде на кілька мільйонів меншою, ніж заплановані 39 млн.

«Зараз нам мають виділити 10 млн, щоб профінансувати ці роботи. Щоб завершити укриття цього року, нам потрібне фінансування ще на 9 млн грн. Якщо його не буде, то, на жаль, завершення перенесеться на наступний рік», – сказав Степан Старовецький ZAXID.NET.

Ідеться про укриття на приблизно 200-250 людей на стадіоні, де мають бути санвузли, вентиляція, освітлення тощо.

Хто виконує роботи і чому з ними так поспішали

Укриття в Парку культури будує ТОВ «Сіті комфорт Львів», засноване 27 лютого 2023 року. Містобудівні умови та обмеження на реконструкцію стадіону з облаштуванням укриття виконавчий комітет затвердив 28 квітня 2023 року.

У 2023 році Парк культури уклав договір із підрядником напряму, без проведення торгів. Інформацію про це оприлюднена в системі електронних торгів Prozorro. Держаудитслужба мала зауваження до цього договору, проте адміністрація парку пояснила, що попередньо розглянула пропозиції від трьох охочих взятися за будівництво фірм і розрахунки ТОВ «Сіті комфорт Львів» були найбільш вигідними. Торги ж не оголошували тому, що після вибухів російських ракет поблизу парку хотіли якнайшвидше розпочати будівництво.

Додамо, що раніше Парк культури постраждав після удару росіян по житловому будинку на вул. Стрийській і по розташованому поряд ще одному об’єкту. Дирекція парку у відповіді Держаудитслужбі зазначила, що там у сезон щодня відпочиває до тисячі людей, працює дитяча школа їзди на роликах, відбуваються різні масові заходи.

Керівниками ТОВ «Сіті комфорт Львів», за даними сервісу YouControl, є Роман Данило і Назарій Серкез, а власницею – Юлія Поліщук. Фірма зареєстрована у нещодавно збудованому бізнес-центрі на вул. Тараса Шевченка, 62. За цією ж адресою зареєстровані інші фірми, якими володіє Юлія Поліщук – ТОВ «Шатл Коворкінг» і ТОВ «Айті Хауз».

Раніше Юлія Поліщук була власницею 25% ТОВ «Екобудінвестплюс», що належить Олегу Кузику і має багатомільйонний підряд на ремонти у госпіталі ветеранів війни і репресованих імені Юрія Липи у Винниках. Інша фірма Олега Кузика має підряди від Львівського регіонального онкоцентру. Директор ТОВ «Сіті комфорт Львів» Роман Данило раніше також був директором ТОВ «Екобудінвестплюс». Юлія Поліщук вийшла із учасників фірми Олега Кузика у серпні 2023 року.

Раніше співвласником ТОВ «Екобудінвестплюс» також був Олег Поліщук – теперішній директор ЛКП «Рембуд» і в.о. директора ЛКП «Львіврембудпостач». Це фірми, що виконують комунальні будівельні підряди.