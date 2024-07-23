Для будівництва фабрики друкарня придбала землю

Друкарня ТакиБук, що відкрила своє представництво в Дрогобичі у 2022 році, планує збудувати в місті книжкову фабрику. Для цього викупили відповідну земельну ділянку, повідомляє пресслужба Дрогобицької міськради.

Друкарня, за словами її представників, має офіси в Херсоні і в Одесі, а восени 2022 року запрацювала в Дрогобичі. Зараз друкарня ТакиБук працює в орендованому приміщенні в селі Лішня. Щомісяця вона випускає друком близько 3 тис. екземплярів книг, журналів та іншої поліграфії, кажуть в міськраді.

Торік в Стрию зареєстрована юридична особа «Дрогобицька книжкова фабрика», пов’язана із друкарнею ТакиБук. Вона купила ділянку на вул. Стрийській – на в’їзді в Дрогобич – для будівництва фабрики, яку, за інформацією Дрогобицької міськради, зведуть наступного року. На території «ДКФ» власники також обіцяють відкрити музей «з унікальними екземплярами друкованої продукції».

За даними сервісу YouControl, власником «ДКФ» є Богдан Головко із Херсона. У 2015 році – у віці 19 років – він став депутатом Корабельної районної ради Херсона від Блоку Петра Порошенка «Солідарність». У 2020 році балотувався до міськради Херсона від «Партії місцевого самоврядування», але не пройшов.

До слова, головою «Партії місцевого самоврядування» є київський податківець Олександр Кондрашов, який зараз очолює Північний офіс Держаудитслужби. Він працював у часи скандального Олександра Клименка, встиг попрацювати в податковій у вже окупованому росіянами Криму, п’ять років переховувався від слідства по одній зі справ ексміністра доходів, а в 2020 році суд відправив його під домашній арешт. Попри це, у 2022 році йому вдалося поновитися на посаді в київській податковій, а потім перейти в Держаудитслужбу.

Батько Богдана Головка, власника «ДКФ», Павло Головко, за даними сервісу YouControl, володіє будівельним бізнесом в Херсоні. Він також намагався потрапити в міськраду Херсона від «Партії місцевого самоврядування», але не пройшов. Також він очолював херсонський осередок «Партії Зелених». Батько і син мають спільний бізнес в Херсоні.