Про земельну ділянку під будинком інформації немає

Управління майном Дрогобицької міськради 10 липня продало з аукціону закинутий будинок в селі Новошичі за майже 1 млн грн. В аукціоні взяла участь лише одна компанія – «Універсальна бурильна техніка». Вона і викупила лот за стартовою ціною – 998,9 тис. грн.

Ідеться про двоповерхову цегляну будівлю площею 420,8 м2, збудовану орієнтовно у 1930-му році. До будинку підведена електрика, а системи водопостачання і каналізації – зруйновані. Загалом стан будівлі незадовільний, що добре видно на фото зі сторінки аукціону. Квадратний метр будівлі оцінений у 2,374 тис. грн.

Будинок у Новошичах, що викупила машинобудівна компанія

У будівлі загалом є 33 приміщення, згідно з її технічним паспортом. А от інформації про земельну ділянку, на якій розміщена будівля, в документах, доданих до лоту Дрогобицькою міськрадою, немає.

Рішення про приватизацію та ринкову оцінку майна Дрогобицька міськрада затвердила наприкінці 2023 року.

ТОВ «Універсальна бурильна техніка» належить до групи компаній родини Немілостівих. Ідеться про колишнього нардепа і заступника міністра промисловості з Харківщини Віталія Немілостівого та його сина Євгена, який є директором компанії.

У 2020 році Віталій Немілостівий став інвестором колишнього дрогобицького долотного заводу. Тут виготовляють бурильну техніку, що експортується видобувним компаніям по всьому світу.

Дрогобицький долотний завод – одне з найбільших в Україні підприємств з виробництва устаткування для нафтогазової та гірничорудної промисловостей, єдиний в Україні виробник бурових доліт.

Інші компанії групи також працюють в галузі машинобудування. Ідеться про Харківський завод транспортного устаткування, Харківський завод транспортного машинобудування, «Харківхладомаш» тощо.

Віталій Немілостівий був нардепом VII скликання від партії «Батьківщина». У 2013 році вийшов з неї. Також він був заступником міністра промисловості в урядах Юлії Тимошенко та Миколи Азарова.

Від 10 серпня 2020 року до 21 січня 2021 року Віталій Немілостівий був заступником віцепрем’єрміністра з питань стратегічних галузей промисловості. Його звільнили через скандал із патрульною поліцією, яка зупинила його п’яним за кермом.