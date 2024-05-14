Ці вагони передадуть українським агроекспортерам

Проект USAID «Економічна підтримка України» замовив у 2024 році 300 вагонів-зерновозів у дослідно-механічного заводу «Карпати» на Львівщині. Вагони передадуть українським агроекспортерам. Про це повідомили у проекті USAID.

«Від початку повномасштабної агресії Росії проти України попит на вагони-зерновози значно зріс. Через спроби Росії блокування морських та річкових портів агроекспортери переорієнтували логістичні маршрути та повезли зерно залізницею до країн Європейського Союзу. Для цього потрібні були вагони-хопери. Це закриті вагони, які унеможливлюють потрапляння вологи (дощу чи снігу) в середину, один такий вагон може перевозити до 70,5 тонн зерна», – ідеться в повідомленні.

Агроекспортери, які працюють під час війни, додають в USAID, сприяють зміцненню світової продовольчої безпеки.

300 вагонів-зерновозів – це 45% від річного замовлення ДМЗ «Карпати» на цей тип вагонів. Загалом під час війни виготовлення зерновозів становить 75% роботи заводу. Торік завод виготовив на замовлення проекту 50 зерновозів для компанії «Нібулон».

За добу завод виготовляє три вагони вагою 23,5 тонн кожний. Основна складова кузова вагона – металопрокат європейського походження, що закуповується в українських постачальників. Решта комплектуючих (95%) – вагонна вісь, суцільнокатане колесо, бокова рама, надресорна балка, запчастини ударно-тягового пристрою, гальмівне обладнання та інші деталі – українського виробництва.

Водночас підприємство постійно перебуває у пошуках кадрів, адже частину працівників мобілізували до війська. Позиції, у яких раніше були залучені чоловіки, частково поповнюються жінками. Також були запущені зварювальні роботи з допомогою роботизованих верстатів, що збільшили продуктивність праці в 3-4 рази.

Крім вагонів-зерновозів, перспективним напрямком на підприємстві вважають також виготовлення цементовозів, що будуть дуже потрібні для відновлення критичної інфраструктури та житлового фонду України.

У 2023 році ДМЗ «Карпати» виготовив загалом 567 вагонів для потреб українського ринку. Сьогодні на підприємстві працюють понад 650 людей.

ТОВ ДМЗ «Карпати» зареєстроване у січні 2012 року в Новому Роздолі Львівської області. Підприємство займається вагонобудуванням, виробництвом металоконструкцій і ремонтом тепловозів. За даними сервісу YouControl, завод «Карпати» належить до Tip-Group Євгенія Погребняка і Анатолія Алєксєєнка. Ця група спеціалізується на будуванні вантажних вагонів, ремонті рухомого складу, виготовленні контейнерів-цирстерн, металоконструкцій та на залізничних перевезеннях.