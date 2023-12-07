Прототип вантажної платформи для євроколії від Крюківського вагонобудівного заводу

Публічне акціонерне товариство «Крюківський вагонобудівний завод» стало першим в Україні підприємством, що отримало право на випуск вантажних вагонів для колії 1435 мм. Про це повідомляє прес-служба КВБЗ.

Завод виконав вимоги відповідних технічних специфікацій інтероперабельності (TSI), що діють у країнах ЄС. Отримані КВБЗ сертифікати внесені до бази Залізничного Агентства Європейського Союзу (ERA).

Фахівці підприємства створили інтермодальний вагон-платформу типу Sggrss 80’ для перевезення контейнерів відповідно до європейських стандартів і виготовили два прототипи, що пройшли випробування на полігонах країн ЄС. Вагони верифіковані для експлуатації на усій мережі залізниць ЄС.

Нова продукція дозволить КВБЗ розширити ринки збуту та задовольнити потреби як компаній із країн ЄС, так і «Укрзалізниці» та інших українських операторів, які працюють на колії 1435 мм.

Нагадаємо, США вкладуть 225 млн доларів у будівництво 75 км євроколії зі Львова до українсько-польського кордону.