Кабмін зібрався на позачергове засідання, під час якого звільнив Віталія Немілостівого

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у четвер, 21 січня, звільнив заступника віце-прем'єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського Віталія Немілостівого. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«Поведінка, яку дозволив собі заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий, є неприпустимою. Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно розглянули питання звільнення заступника міністра», – йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр додав, що «посада в Кабінеті міністрів України – це не привілей, це перш за все відповідальність перед людьми та країною».

Зазначимо, що Кабінет міністрів України відреагував на скандал після того, як у ЗМІ з'явилося відео суперечки Немілостівого та поліцейських на одній іх доріг столиці, хоча сам інцидент датований 30 грудня 2020 року.

За даними патрульних поліцейських, чиновник кинув їм ключі від авто і збирався йти з місця події, хизувався високою посадою і навіть штовхав та смикав правоохоронців.

Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін збереться, щоб обговорити звільнення Немілостівого.