Віталій Немілостівий штовхав патрульних і кричав, що він заступник міністра

Заступник віце-прем'єр-міністр України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського Віталій Немілостівий потрапив у скандал із патрульною поліцією. Сьогодні вранці Кабмін збереться, щоб обговорити його звільнення, написав у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Судячи з кадрів, які оприлюднило видання «Обозрєватєль», конфлікт між чиновником та поліцейськими стався ще 30 грудня 2020 року. Він виник тоді, коли патрульні зупинили машину чиновника.Правоохоронці встановили, що той перебуває за кермом у нетверезому стані.

На законні вимоги поліцейських Немілостівий реагував агресивно та намагався піти місця події. Заступник міністра віддав ключі поліції та намагався піти, однак правоохоронці вимагали, щоб він залишився, мабуть, для оформлення протоколу.

«Руки прибрав! Я заступник міністра ... Я радий, що ви фіксуєте. Я пішов, а ви оформляйте», – відповідав чиновник.

На попередження, що його затримають, Немилостивий сказав: «Будь ласка». Незабаром після суперечки почалася коротка бійка. Чиновник кричав: «Ви а**рели! Руки прибрав!»

Судячи з кадрів, чиновника поклали на землю і вдягли наручники.

Своєю чергою, прем'єр Денис Шмигаль написав у Facebook, що у четвер, 21 січня, вранці Кабмін на позачерговому засіданні розгляне звільнення Немілостівого. Він не уточнив, за що, однак написав: «Я вже не раз говорив – у нашому уряді немає недоторканних. Ще раз доведемо ці слова діями».

Прокоментували інцидент і в патрульній поліції України, яка назвала лише посаду чиновника і не вказує імені.

Патрульні зазначають, що «фрази «я заступник міністра», «а ви знаєте, хто мій дядько», «поговоріть по телефону» та подібне ніяк не діє на патрульну поліцію», бо існує закон і відповідальність за порушення. Адміністративні матеріали направлені до суду, який прийме рішення у цій справі.

Оновлено: На своєму засіданні Кабмін звільнив Віталія Немілостівого із займаної посади.

Зазначимо, що з грудня 2007 до березня 2010-го Немілостівий був першим заступником міністра, а з березня 2010-го до жовтня 2011-го заступником міністра промислової політики.

У 2012-му Немілостівий був обраний нардепом від ВО Батьківщина. У 2013-му вийшов з фракції.

2014-го не пройшов у Раду за 168 мажоритарним округом у Харкові. Обирався від Блоку Петра Порошенка.

У серпні 2020-го призначений заступником міністра промисловості.