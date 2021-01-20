«Ми на п'яних не полюємо, ми чекаємо їх під ресторанами і клубами».

Екс-нардеп Олександр Жолобецький відмовився виконувати вимоги поліцейських

У Миколаєві ввечері у вівторок, 19 січня стався конфлікт між поліцією і колишнім нардепом від «Блоку Петра Порошенка» (БПП), 54-річним Олександром Жолобецьким.

Як пишуть «Новости-N», поліцейські отримали анонімний дзвінок із заявою, що водій «Лексуса», який випивав в одному з закладів Миколаєва, сідає в авто і збирається їхати. Патрульним вдалося зупинити цей автомобіль: водій з нього не вийшов, а після короткого спілкування через прочинене вікно спробував утекти, натиснувши на газ. Його вдалося наздогнати.

Після цього водій вийшов з машини і назвав своє ім'я і колишню посаду в Раді. Пройти алкотест або проїхати в нарколабораторію він відмовився.

Незабаром спілкування перейшло в конфлікт, під час якого поліцейські одягли на нього кайданки. Через бійку у Жолобецького виявилося розбитим обличчя. На відео поліцейські пояснили це тим, що «на вулиці ожеледиця».

Екс-нардепа з дружиною, яка перебувала з ним в автомобілі, доставили у відділлення поліції Заводського району. Конфлікт продовжився там: Жолобецький намагався піти, поліцейські його не відпускали, пояснюючи йому, що він підозрюється в нанесенні тілесних ушкоджень працівнику поліції. Конфлікти періодично переростали в сутички.

Як видно на відео, в розмові з правоохоронцями брала активну участь дружина екс-депутата, намагаючись довести неправоту поліції. Зокрема, застосовуючи нецензурну лексику. Вона також вживала алкоголь, що випливає з відео.

Увага, відео містить ненормативну лексику!

Дружина Жолобецького розповіла, що алкоголь вживала лише вона, натомість екс-нардепу «не можна пити, бо в нього цукор».

Пізніше стало відомо, що поліція склала щодо затриманих відразу чотири адміністративні протоколи і відпустила їх. Жолобецького звинувачують в управлінні транспортом у нетверезому стані, відмові пред'явити посвідчення на вимогу поліції та невиконанні вимоги про зупинку. На його дружину оформили протокол про дрібне хуліганство. Матеріали інциденту вивчать на предмет можливості відкриття кримінальної справи за фактом інциденту, пише УНІАН.

Олександр Жолобецький потрапив до Верховної Ради 27 листопада 2014 року як мажоритарник. Його висунув «Блок Петра Порошенка». За весь час своєї каденції Жолобецький входив до однойменної фракції у Верховній Раді. Серед іншого, він очолював підкомітет з питань страхової діяльності комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності.