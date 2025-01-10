Будинок митниці діяв в Хотині до початку 19 століття

Тернопільський окружний адміністративний суд за поданням прокурорів зобов'язав укласти охоронний договір на пам’ятку архітектури XV століття – Будинок митниці. Ця споруда була розташована біля торгової площі в Хотині й діяла, яки митниця до початку XIX століття. Будинок митниці в 2014 році перейшов в приватну власність, однак приватне підприємство відтоді не уклало договір на охорону.

За інформацією державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця» в Хотині в XV столітті звели Будинок митниці. Будівля була розташована біля торгової площі, а мито там переважно сплачували за продаж коней. Діяла митниця до початку XIX століття. Торговий дім, як пам’ятку архітектури взяли на державний облік та під охорону за розпорядженням представника Президента України в Чернівецькій області в 1994 році.

Однак прокурори Чернівецької обласної прокуратури встановили, що у 2014 році ця споруда перейшла в приватну власність.

«Водночас її власник порушив Закон України “Про охорону культурної спадщини”, оскільки у 2014 році не уклав охоронного договору з управлінням культури Чернівецької обласної військової адміністрації, що унеможливило виконання зобов’язань щодо її належного утримання, відновлення та збереження», – повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 10 січня.

Укладення охоронного договору обов’язкова процедура для будівель, які мають історичну та архітектурну цінність. Такий документ встановлює правила, за якими можна користуватися цією будівлею. Окрім того, в ньому прописано, що не можна без спеціальних дозволів переплановувати, здійснювати ремонти в пам’ятці архітектури. Такий договір має бути заключений не пізніше за місяць після того, як змінився власник пам'ятки архітектури.

Тернопільський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокурорів Буковини у повному обсязі і зобов’язав товариство підписати охоронний договір на Будинок митниці.