Запобіжний захід обрали для бійців бойової бригади

Судді Тернопільського міськрайонного суду обирали запобіжні заходи для шістьох військових однієї з бойових бригад, які причетні до катувань мобілізованих та рекету на Тернопільщині й Прикарпатті. Їм призначили два місяці без визначення застави. Клопотання в суді розглядали дві доби.

Чинних військовослужбовців поліціянти та спецпризначенці Тернопільщини затримали у середу, 15 жовтня. У поліції повідомили, що бійці, які були долучені до мобілізації, вивозили своїх жертв за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно, конфісковували автомобілі. Ще одного військовослужбовця, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці у Тернополі, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тис. грн за звільнення.

Правоохоронці пред’явили затриманим військовим підозри за катування, незаконне позбавлення волі людини та крадіжку авто. У пресслужбі Тернопільського міськрайонного суду повідомили ZAXID.NET, що увечері 15 жовтня одному з затриманих бійців обрали запобіжний захід – це тримання під вартою без визначення застави. Вранці 17 жовтня відбулися суди щодо п’ятьох інших військових. Адвокатка бійців просила відпустити їх на поруки заступнику командири військової частини. Однак слідча суддя постановила – у клопотанні сторони захисту у застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистої поруки – відмовити. Клопотання прокурора задовольнити і призначити запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави.

Додамо, що за даними «Суспільне.Тернопіль» на засіданнях 16 жовтня був присутній чоловік, який назвався Коловратом Кожем’якіним і представився командиром окремих затриманих військових. На пряме запитання журналістів, чи всі шестеро затриманих у Тернополі – із Третьої штурмової бригади, він відповів: «Так». Щодо звинувачень у рекеті і катуванні, то Коловрат Кожем’якін сказав: «Я не можу нічого прокоментувати, в мене немає повної інформації по кримінальних справах. Слідчий теж нічого не каже. Адвокат теж повної інформації не має. Поспілкуватися нам з ними не виходить».

Додамо, що, за даними РБК-Україна, Коловрат Кожем'якін – це доброволець з РФ. Він виїхав з Росії через переслідування за націоналістичні погляди та підтримку України. З 2014 року боєць воював на боці України у складі полку «Азов». А з початком повномасштабного вторгнення боронив Київ, літав у заблокований Маріуполь, воював в складі Третьої штурмової бригади.