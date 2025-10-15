15 жовтня у Тернополі пройшли масові затримання чоловіків у військовій формі. Спецоперація поліції відбувалася в кількох мікрорайонах міста. У поліції ZAXID.NET підтвердили, що затримання стосуються військовослужбовців, які приїхали з інших областей і напередодні проводили мобілізацію в Тернополі. Зокрема, блокували авто з цивільними чоловіками всередині.

Про спецоперацію із затриманням повідомляли у телеграм-каналах «Мій Тернопіль», а також на сайті «20 хвилин». Затримання відбувалися на різних локаціях, зокрема, і на проспекті Степана Бандери біля «Обнови».

Згодом тернопільський активіст Роман Довбенко у фейсбуці повідомив, що поліція затримала військових – представників Третьої штурмової бригади за утримування в підвалах чоловіків. Окрім того, військові конфісковували авто цивільних і вимагали від них гроші за повернення. Інформацію про утримання людей і конфіскацію майна також підтвердили ZAXID.NET у правоохоронних органах.

«Не можна стверджувати, що в Третій штурмовій служать непорядні хлопці, оскільки знайомий з багатьма, які роблять правильну роботу під час війни. Але частина з тих, які знаходяться в Тернопільській області, почали займатися неправильними справами. Їх було долучено до такої роботи, як додаткове оповіщення населення, а вони почали займатися відвертим беззаконням», – розповів Роман Довбенко.

За словами активіста, військові почали відбирати авто у цивільних, утримували в підвалах чоловіків і чекали, коли їм привезуть гроші за їх викуп від мобілізації.

«Недавно вони облили одного чоловіка горючою сумішшю і заставили голим бігати навколо авто. І таких дуже нехороших справ багато робили», – зазначив Роман Довбенко.

У поліції Тернополя ZAXID.NET не уточнили інформацію щодо того, що затримали саме представників Третьої штурмової бригади. Деталі пообіцяли надати згодом. Колишній народний депутат Михайло Апостол у фейсбуці зазначив, що затриманні особи у військовій формі у Тернополі – «це група осіб, за якими числиться багато насильницьких злочинів».

Наразі відомо, що затримали вісім військовослужбовців. Тривають обшуки і затримання не лише в Тернопільській, але й і в інших областях.