Інцидент трапився біля торгового центру «Орнава»

У Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували інцидент з блокуванням автомобіля біля торгового центру та відео з приходом представників ТЦК у нічний клуб. У військкоматі зазначили, що «проведення таких заходів оповіщення військовозобов'язаних не суперечать закону», і додали, що залучатимуть бойові підрозділи до мобілізаційних процесів.

Інцидент з блокуванням авто на парковці біля ТЦ «Орнава» трапився 13 жовтня. На відео, яке оприлюднили на телеграм-каналах «Тернопіль1» та «Труха.Тернопіль», видно, що чоловіки у військовій формі та поліцейські заблокували двома мікроавтобусами легковий автомобіль білого кольору.

Телеканал «Тернопіль1» повідомив, що в авто перебуває відомий на Тернопільщині тренер футбольного клубу «Борщів» – 49-річний Сергій Задорожний з дружиною. У салоні авто вони просиділи майже добу. До них також приїжджала адвокатка, яка зазначила, що чоловік має усі документи для відстрочки. Врешті, близько 21:00 на парковці біля торговельного центру розпочалася бійка і словесна перепалка між військовими та людьми, які вимагали звільнити пасажирів з авто і не блокувати машину. За цей час водій заблокованого авто скористався моментом і втік. Машину з паркувального майданчика відігнала його дружина.

Кілька днів перед тим представники ТЦК навідалися з рейдом в один з нічних клубів Тернополя – River. На відео, яке також оприлюднили в телеграм-каналі «Тернопіль.Труха», чутно, як діджей просить усіх присутніх показати необхідні документи.

На сторінці в фейсбуці Тернопільський обласний ТЦК та СП оприлюднив офіційну позицію щодо цих двох інцидентів. Зокрема, у військкоматі зазначили, що мобілізацію можуть проводити у будь-якому місці.

«Сьогодні мобілізаційні заходи проводяться не лише у публічних місцях, а й там, де перебуває соціально активна молодь мобілізаційного віку, бізнесмени та представники активних громад, це все дає змогу забезпечувати рівність усіх перед законом і спростовує міф про "нерівну мобілізацію"», – йдеться у заяві.

Водночас щодо інциденту з блокуванням авто речник Тернопільського ТЦК Віктор Сененький у коментарі для «Української правди» розповів, що представники ТЦК не мають повноважень заходити до приватної власності громадян.

«Наприклад, коли людина зачиняється в авто, що є її приватною власністю, оповістити її неможливо – це забороняє закон. Людина сидить у машині, слухає музику, працівники ТЦК та СП певний час очікують і йдуть. До приватної власності ніхто не заходить, адже це неможливо без ухвали суду. Ресторан чи нічний клуб – не приватна оселя, а публічне місце. Закон не забороняє зайти туди й провести заходи оповіщення військовозобов'язаних», – пояснив він.

Також додамо, що за інформацією «20 хвилин», чоловіка, який майже добу сидів у заблокованому авто і потім втік, тепер розшукує поліція. Правоохоронці зазначили, що шукають його за порушення правил військового обліку. Адвокатка водія Марія Скакун називає це абсурдом і наполягає, що документи її клієнта в порядку, а він має законне право на відстрочку.

У ТЦК також зазначили, що до мобілізації тепер залучатимуть військових з бойових підрозділів. «ЗСУ проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залученням бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід, і користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності», – йдеться у повідомленні.