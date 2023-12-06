Засновники благодійного фонду Андрій та Анастасія Квятковські

Президент України Володимир Зеленський нагородив 40 волонтерів з різних регіонів України відзнакою «Золоте серце». У списку нагороджених є 33-річний львівський волонтер – президент благодійної організації «Фонд родини Квятковських» Андрій Квятковський. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави у Міжнародний день волонтера, 5 грудня.

Відповідно до указу, президента благодійної організації «Фонд родини Квятковських» зі Львова Андрія Квятковського та інших волонтерів нагородили президентською відзнакою «Золоте серце» «за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони У країни, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та подолання її наслідків».

За інформацією на сайті «Фонду родини Квятковських», організація заснована на початку лютого 2022 року подружжям львів’ян Андрія та Анастасії Квятковських. Фонд, зокрема, допомагає силам ТрО ЗСУ, бригаді «Азов» та Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, а також переселенцям. Організація передала понад 60 тонн гуманітарної допомоги – продукти харчування, засоби гігієни, медичні засоби, одяг та речі для військових, генератори, Starlink, коптери, а також фінансову допомогу постраждалим мешканцям тощо.

За даними YouControl, Андрій Квятковський також є одним із керівників приватної охоронної фірми «Ірбіс», яку пов’язували з львівським бізнесменом-втікачем Петром Димінським.