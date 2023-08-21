32-річний чоловік намагався незаконно перетнути кордон, накрившись ковдрою у авто

На українсько-польському кордоні у пункті пропуску «Смільниця – Кросценко» жінка намагалась незаконно вивезти за кордон свого 32-річного хлопця, накривши його ковдрою, але ухилянта помітили прикордонники. Його притягнуть до адмінвідповідальності, а щодо водійки порушили кримінальну справу.

Як вказано у повідомленні прикордонників за 21 серпня, випадок трапився у пункті пропуску «Смільниця – Кросценко». Громадянка Польщі за кермом авто Renault їхала з України в Польщу. Під час перевірки легковика прикордонники Львівського загону виявили чоловіка, який ховався за передніми сидіннями на підлозі автомобіля та був прикритий ковдрою. Ним виявився хлопець водійки, 32-річний громадянин України, який підпадає під обмеження щодо виїзду з країни. Саме через це пара вирішила перетнути кордон вдавшись до хитрощів.

За спробу незаконного перетину державного кордону чоловіка буде притягнуто до адміністративної відповідальності. А от у діях жінки вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), про що прикордонники повідомили поліцію.