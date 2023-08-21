Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок місцевому мешканцю Юрію С., який відмовився служити у ЗСУ через свої особисті переконання. Чоловік заявив, що «війну придумало некомпетентне керівництво держави, яке влаштувало в країні бійню». За ухилення від призову йому призначили три роки тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, Юрій С. є капітаном запасу, у лютому 2023 року він пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби. Після цього йому вручили повістку про необхідність прибути у військкомат для відправлення на службу. Однак Юрій С. подав письмову заяву про відмову бути призваним до ЗСУ, посилаючись на причини особистого характеру і власні переконання, не конкретизуючи їх. Щодо чоловіка порушили кримінальну справу за ухилення від призову.

У суді обвинувачений Юрій С. свою вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнав. Він заявив, що викладені в обвинувальному акті обставини справи не відповідають дійсності, від мобілізації він не ухилявся, а на нього чинився тиск.

Юрій С. розповів, що наприкінці січня 2023 року прийшов у райвідділ поліції у Мукачеві для дачі показань по поданій ним раніше заяві. Коли він спілкувався з поліцейським, у кабінет прийшли військові, подивились його документи та заявили, що він перебуває у розшуку, бо не прийшов у військкомат. Юрій С. розповів, що його це здивувало, бо на початку повномасштабного вторгнення він сам приходив у військкомат, де йому відмовили у службі через відсутність досвіду. Надалі йому не приходили повістки.

Юрія С. у супроводі військових доставили у військкомат, де йому запропонували посаду командира в РТЦК, він пройшов військово-лікарську комісію. Через кілька днів Юрію С. сказали, що йому треба їхати у Оріхів, де він буде начальником автомобільної частини, але чоловік відмовився від мобілізації.

«Не зважаючи на те, що він має військове звання капітан, не вважає себе офіцером, оскільки в збройних силах не служив, ні на які збори не ходив, військового досвіду не має. Під час навчання у ВУЗі він проходив військову кафедру лише тому, що це давало йому підстави не бути призваним на строкову військову службу. Крім того, обвинувачений заявив, що війну придумав не він, а некомпетентне керівництво держави, яке влаштувало в країні «бійню», на яку повинні йти чоловіки з західної частини держави, а інші приїхали і тут «жирують», – цитують покази обвинуваченого у вироку суду.

Справу розглянув суддя Іван Котубей, який визнав Юрія С. винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді трьох років тюрми. На вирок ще можу бути подана апеляція.