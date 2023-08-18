Тлумацький районний суд Івано-Франківської області визнав винним в ухиленні від мобілізації військовозобов’язаного, який не прийшов у військкомат після отримання повістки. Суд призначив йому рік тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, у лютому 2023 року Володимир В. отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його обмежено придатним до військової служби. Після цього йому вручили повістку про необхідність прийти у військкомат через тиждень для відправлення на службу в ЗСУ.

Володимир В. не прийшов у вказаний день у військкомат та надалі ухилився від призову, через що щодо нього порушили кримінальне провадження а ст.336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). У суді чоловік свою провину визнав та розповів, що він не прийшов у військкомат, бо боявся служити.

Справу розглянула суддя Уляна Луковкіна, яка, дослідивши усі матеріали справи, признали Володимиру В. рік тюремного ув’язнення. На вирок ще може бути подана апеляція.