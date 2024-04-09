Чоловіка затримав дільничий офіцер, який проходив повз

Тернополянину присудили 7 років в’язниці за грабіж сусідки в стоматологічній клініці. Жінка від кривдника намагалася заховатися в медустанові, але він її там знайшов. Кривдник кілька разів вдарив її, а тоді викрав гаманець і пішов. Чоловіка затримав дільничий офіцер, який проходив повз.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що близько 17:40 6 грудня 2023 року обвинувачений Тараса Сенишин помітив свою сусідку, яка йшла до дому. Чоловік пішов їй назустріч, проте жінка, побачивши його, почала втікати. Потерпіли хотіла врятуватися і забігла у приміщення стоматології «Vesta+» неподалік.

Однак це не зупинило нападника. Тарас Сенишин забіг за нею, зачепив свою сусідку за капюшон куртки і кілька разів вдарив її головою до стіни. Потім наніс їй більше п’яти ударів руками в голову та близько двох ударів правою ногою по її правій нозі. Від побиття жінка втратила рівновагу і впала на підлогу.

«Обвинувачений побачив сумку сусідки, яка лежала на землі і звідти випав гаманець. Чоловік підняв його і побіг з ним на вулицю. За свідченням потерпілої всередині гаманця було 260 грн та 1 долар. Також подарунковий сертифікат у магазин “Єва” на суму 500 грн, банківська карта «Приват Банк» для виплат», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 19 березня.

Згідно з висновками судмедексперта постраждала жінка отримала легкі ушкодження, а нападник спричинив їй шкоду на суму 426 грн.

В суді тернополянка розповіла, що обвинувачений її сусід. Того вечора вона йшла до дому з роботи, однак помітили чоловіка, злякалася і вирішила обійти будинок іншою стороною. Тоді почула, що цей невідомий чоловік іде за нею, наздоганяє її. Він почав кричати, бити її по голові, намагатись зняти капюшон із її голови.

Тоді вона побачила, що у стоматологічній клініці неподалік було увімкнене світло, тому вирішила забігти туди, щоб знайти порятунок. Вона подумала, що чоловік не буде туди заходити. Однак, зірвавши капюшон, цей чоловік забіг за нею у клініку і вже там скоїв напад на неї.

Обвинувачений в суді свою провину не визнав. Тарас Сенишин від захисника відмовився і повідомив, що грабежу не вчиняв, а його затримання відбувалось із порушенням. Суд заслухав всіх свідків і вивчив докази, виніс вирок. Обвинуваченому призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. На вирок може бути подана апеляційна скарга.