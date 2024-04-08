Поліцейські задокументували 12 крадіжок

У Тернополі продавець магазину сантехніки вкрав в роботодавця товару на 600 тис. грн. Чоловік мав відправляти сантехніку посилками в різні міста України, але не робив цього. Натомість товар забирав собі і продавав його через сайт оголошень. Чоловіку загрожує реальний термін ув’язнення.

В поліції про зникнення товару звернувся власник магазину. Бізнесмен розповів, що до нього почали масово дзвонити незадоволені покупці і скаржитися, що до них не доїхав замовлений товар. Правоохоронці з’ясували, що до зникнення сантехніки причетний 27-річний продавець цього магазину.

Підозрюваний працював на складі сантехніки. Він відповідав за постачання товару у магазини міста та області. Також чоловік працював з клієнтами й онлайн. Клієнти перерахували гроші, але в результаті менеджер, який з ними контактував, розповідав про бракований товар або про очікування на нове постачання.

«Чоловік, аби його не запідозрювали у протиправному, залишався в кінці робочого дня під приводом оформлення заявок клієнтам, а сам в цей час усю сантехніку та інше обладнання реалізовував через сайт оголошень іншим замовникам», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 8 квітня.

Загалом поліцейські, що чоловік впродовж п’яти місяців обкрадав свого роботодавця. Після ревізії керівник виявив нестачу у розмірі 588 тис. грн. Правоохоронці задокументували дванадцять фактів крадіжок. Проте не виключають, що крадіжок могло бути більше.

За кількома фактами чоловікові уже оголосили про підозру відповідно до ч. 4 ст. 185 КК України (Крадіжка, вчинена у великих розмірах). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку за скоєне загрожує до 8 років в’язниці.