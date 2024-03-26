Сокальський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Оксану Смалючок, чия малолітня донька вчиняє крадіжки у школі. Суд оштрафував матір школярки на 1700 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у березні 2024 року, малолітня донька Оксани Смалючок навчається у Стенятинській середній школи І-ІІІ ступенів, що у селі біля Сокаля, і під час навчального процесу вчиняє дрібні крадіжки речей в учнів та вчителів школи. У постанові не зазначено, які саме речі вкрала школярка та її вік, однак малолітньою вважається дитина, яка не досягла 14 років.

Поліція склала щодо матері школярки протокол про вчинення адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків. Оксана Смалючок визнала свою провину.

Справу розглянув суддя Михайло Адамович, який дослідив матеріали справи та оштрафував жінку на 1700 грн. Постанову ще можна оскаржити. Додамо, що у квітня 2023 року донька Оксани Смалючок намагалась вкрасти оберемок дров, через що жінку також оштрафували на 1700 грн.