Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення

В Тернополі чоловік жорстоко побив жінку в приміщенні стоматологічної клініки, викрав в неї гаманець та втік. Злодія оперативно затримав дільничий офіцер, який перебував неподалік. Кривдник намагався сховатися в одному із багатоповерхових будинків, але поліцейський наздогнав його і заарештував.

Про те, що невідомий чоловік б’є жінку в приміщенні приватної медичної установи в поліцію повідомили працівники клініки. На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група. Проте грабіжник втік.

Правоохоронці опитали потерпілу, яка розповіла, що на вулиці її помітив чоловік. Він почав йти за нею, а потім побіг. Щоб від нього сховатися, жінка забігла в приватну стоматологічну клініку на вулиці Вишнівецького. Проте нападник не зупинився і зайшов слідом. Чоловік накинувся на жінку, почав бити руками по тілу, кілька разів кинув об стіну. Після цього забрав її гаманець та втік.

«Тернополянка також повідомила поліцейським, що візуально знає нападника – це її сусід. Жінка показала, де вона живе. Пошуками нападниками зайнялися працівники Тернопільського райуправління поліції. Його опис отримали всі наряди», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 7 грудня.

Потерпіла після нападу також зателефонувала до свого дільничого офіцера Максима Вольського і розповіла, в яку сторону побіг зловмисник. Правоохоронець почав оперативно обстежувати подвір’я кожного багатоповерхового будинку і виявив в під’їзді одного з них правопорушника. При 61-річному чоловіку виявили викрадений гаманець і гроші з нього.

Дільничий офіцер обійшов кілька дворів перед тим, як виявити злодія

Правопорушника затримали та оголосили йому про підозру згідно зі ч. 4 ст. 186 КК України (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Чоловік уже притягувався до відповідальності за хуліганство та й сусіди стверджують, що чоловік періодично їм погрожував й морально тероризував. За вчинений злочин йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.