Злодій виламав замок в підсобному приміщенні і вкрав звідти крісло колісне

На Буковині раніше судимого чоловіка засудили до 5 років ув’язнення за крадіжку крісла колісного та бійку із знайомим. Чоловік в суді визнав, що навмисне зірвав замок з підсобного приміщення, проник всередину і викрав звідти спецкрісло. Він планував його продати, або здати на металобрухт.

В січні 2022 року до правоохоронців звернулося кілька жителів міста Сторожинець, в яких невідомі викрали цінні речі. В одного чоловіка злодій поцупив крісло колісне, в іншого з подвір’я пропало різне залізяччя. Правоохоронці з’ясували, що до крадіжок причетний місцевий житель, який раніше вже притягувався до відповідальності за подібні злочини.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що обвинувачений в ніч з 24 на 25 січня діючи з корисливих мотивів, пошкодив замок вхідних дверей підсобного приміщення. Звідти він таємно викрав крісло колісне марки Vermeiren 708 delight. Експерти оцінили його вартість в межах 6104 гривень.

«4 лютого 2022 року обвинувачений скоїв ще одну крадіжку. Біля 17:50 чоловік проник на подвір’я і викрав три прути арматури, довжиною 12 метрів. Також правоохоронці встановили, що буковинець причетний ще й до нанесення легких тілесних ушкоджень знайомому. Він побив його електрочайником по голові», – йдеться у вироку Сторожинецького районного суду від 27 листопада.

Таким чином, обвинувачений здійснив три кримінальних правопорушення. В суді чоловік свою провину визнав у всіх трьох злочинах.

Сторожинецький районний суд призначив чоловіку за сукупністю кримінальних правопорушень остаточне покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі. На вирок може бути подана апеляція. Крісло колісне та металеву арматуру повернули потерпілим.