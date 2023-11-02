На Тернопільщині злодій обікрав квартиру в районному центрі. Поки господарів не було вдома з помешкання правопорушник виніс півмільйона гривень, 38 тис. доларів США та 11 тис. євро. Про крадіжку власник квартири дізнався, коли повернувся додому і побачив, що в тайнику не має заощаджень.

До правоохоронців Чорткова звернувся місцевий житель. Чоловік розповів, що з його квартири невідомі викрали чималу суму грошей. Правоохоронці виїхали на місце злочину, обшукали помешкання. Під час розслідування з’ясували, що злодій проник до хати, підібравши ключі до замка вхідних дверей.

За кілька днів поліцейським вдалося встановити особу грабіжника та затримати його. Крадієм виявився житель Львівської області. Під час допиту чоловік повідомив, що таку велику суму вже встиг витратити.

«До крадіжки причетний 27-річний житель Червоноградського району Львівської області. Чоловік у минулому мав проблеми із законом – був судимий за майнові злочини. В жовтні переїхав в Чортківську громаду, щоб здійснити крадіжки», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 2 листопада.

Зараз зловмисник перебуває під слідством. Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану). Жителю Львівської області загрожує позбавленням волі на строк до восьми років.