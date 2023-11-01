Двом чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі

На Львівщині двоє чоловіків викрали із автомобіля Volkswagen Caddy гроші та документи, їх затримали. За скоєне 60-річному жителю Харкова, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, та 46-річному мешканцю Дрогобича загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомили у поліції Львівської області.

У понеділок, 30 жовтня, на оперативну лінію «102» звернувся мешканець села Банюнин Львівського району. Чоловік повідомив, що з його автомобіля Volkswagen Caddy, який він залишив на вулиці, викрали документи та сумку з грішми, де було понад 100 тисяч гривень. Чоловік зазначив, що ненадовго відлучився, залишивши сумочку на сидінні в автомобілі.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, під час яких за допомогою камер відеоспостереження, встановлених у рамках програми «Безпечна Львівщина», з’ясували, що чоловіки, які вчинили крадіжку, їхали автомобілем ВАЗ-2109.

У подальшому львівські правоохоронці виявили місце перебування крадіїв і 31 жовтня за допомогою столичних патрульних затримали їх у місті Бориспіль Київської області. Крадіями виявились 60-річний житель Харкова, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, та 46-річний мешканець міста Дрогобич. Речові докази у них вилучили.

Невдовзі слідчі повідомлять зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (Крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи.