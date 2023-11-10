Тернополянин обікрав трьох покійників

В Тернополі працівника ритуальної служби засудили до 5 років позбавлення волі. Правоохоронці встановили, що чоловік викрадав золоті речі з покійників. В Тернопільському міськрайонному суді прокурори довели, що він скоїв щонайменше три такі крадіжки.

Під час досудового слідства поліцейські встановили, що у лютому 2023 року водій приватної ритуальної служби перевозив двоє тіл тернополян, які загинули в ДТП. Чоловік на безлюдній вулиці зупинив автомобіль, переконався, що за ним ніхто не стежить, і зняв з покійників золоті ланцюжки із хрестиками.

«У червні цього ж року обвинувачений викрав перстень з руки померлого, коли перевозив його тіло з геріатричного будинку до моргу», – розповіла ZAXID.NET речниця Тернопільської обласної прокуратури Леся Долішня.

Родичі померлих помітили, що на їх рідних не має золотих прикрас. Тернополяни написали заяви в поліцію про зникнення цінних речей. Після розслідування і допиту свідків правоохоронці встановили особу крадія.

«Суд відбувся 8 листопада. Під час засідання прокурори довели, що саме обвинувачений викрав золоті прикраси. Загальна сума збитків – 32 тис. гривень», – додала Леся Долішня.

В суді чоловік розкаявся, однак суддя Тернопільського міськрайонного суду не знайшов підстав для пом’якшення вироку. За публічного обвинувачення прокурорів тернополянина засудили до 5 років позбавлення волі.