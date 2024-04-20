Військові Сухопутних військ ЗСУ, ймовірно, причетні до вбивства поліцейського

У суботу, 20 квітня, командування Сухопутних військ ЗСУ підтвердило, підозрювані у вбивстві поліцейського Максима Зарецького на Вінниччині – військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних сил України.

У Сухопутних військах ЗСУ підтвердили, що чоловіки, які присутні на відео, що шириться мережею, – військовослужбовці Сухопутних військ ЗСУ.

«Винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання. На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

Також у Сухопутних військах ЗСУ висловили співчуття родині загиблого поліцейського. Крім того, у командуванні запевнили, що нададуть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні.

За даними «Суспільного», поліцейський, який отримав поранення під час стрілянини – капітан поліції Максим Шарапанський. Він перебуває у Бершадській районній лікарні.

«У нього стан середньої важкості. Ближче до легкого. Травми незначні. Вогнепальних поранень немає. Ми його обстежили. Чимало саден. Він при свідомості», – цитує «Суспільне» головну лікарку медзакладу Лідію Брикуля.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 20 квітня, у Гайсинському районі Вінницької області двоє невідомих у камуфляжі розстріляли поліцейських, які зупинили їхній позашляховик для перевірки документів. 20-річний поліцейський Максим Зарецький від отриманих травм загинув на місці події. Ще одного правоохоронця – капітана Максима Шарапанського, госпіталізували до лікарні.