У лютому на будмайданчику на вул. Волоській обвалилось перекриття, внаслідок чого травмувався 30-річний робітник

Заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач заявив, що представників міськради не допустили на будівельник майданчик а вул. Волоській, де наприкінці лютого обвалилося перекриття поверху.

Як повідомляв ZAXID.NET, 25 лютого, у Львові на вулиці Волоській, де ведеться будівництво торгово-офісного центру, обвалилося перекриття поверху. Унаслідок обвалу постраждав робітник, його госпіталізували до лікарні. У 30-річного чоловіка перелом плечової кістки, його вже прооперували. Пацієнт перебуває в важкому стані в реанімації. У ДСНС повідомили, що на будмайданчик їх не впустила охорона, повідомивши, що в цьому немає потреби.

20 березня Любомир Зубач повідомив, що за дорученням міського голови представники департаменту містобудування, міської ДАБК та поліції намагались перевірити будівництво, однак на майданчик їх не допустили. Перевірку здійснювали в межах кримінального провадження, яке поліція відкрила після інциденту.

«На виконання доручення міського голови, щоб поговорити про безпеку та отримати відповіді на питання з першоджерела, ми організували робочий виїзд на місце. Але наштовхнулися на дивний та штучний опір. Коли представників міської влади разом з міською інспекцією Держархбудконтролю зустрічають адвокатами та врешті не пускають на майданчик з робочим візитом – виникають запитання», – повідомив Любомир Зубач.

Він додав, що до міськради надходять звернення від мешканців через зауваження стосовно безпеки на будівництві. Однак на час діє воєнного стану уряд призупинив державні перевірки будмайданчиків.

Нагадаємо, у серпні 2019 року виконавчий комітет Львівської міської ради погодив будівництво 6-поверхового торгово-офісного центру з дворівневим паркінгом на вул. Волоській. Містобудівні умови і обмеження отримали ПП «Мега-Тех» та ТзОВ «Галпроектмонтаж». Компанія «Мега-Тех» належить львів'янину Дмитру Вітику, а керівником львівський архітектор Мар’ян Кардаш. Засновницею ТзОВ «Галпроектмонтаж» є львів’янка Олександра Мурава, а директором адвокат Денис Данилевич.