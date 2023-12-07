У Львові проводять позапланову перевірку двоповерхового торговельного центру, який розбудовують у сквері Гідності на Сихові. Про це у четвер, 7 грудня, під час брифінгу повідомив начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Львівської міськради Тарас Павлишин.

Оскільки у військовий час планові і позапланові перевірки заборонені, то інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Львівської міськради погодила цю перевірку у Державній інспекції архітектури та містобудування України. Перевірку щодо незаконності розбудови розпочали 28 листопада, триватиме вона до 11 грудня.

«Сьогодні ми викликали всіх суб'єктів містобудування на об'єкт, щоб надали пояснення, щоб показали об'єкт для подальшої перевірки», – зазначив Тарас Павлишин.

Мешканці Сихова добиваються знесення МАФу на просп. Червоної Калини, 109 вже дев'ять років. Його зводить ФОП Володимир Кульчицький.

«Ми з'ясували, що це незаконна забудова. Там порушені державні будівельні норми, є менші, ніж 10 метрів від сусіднього будинку. Документи були видані з порушеннями. Тут планувався чотириповерховий торговий центр впритул до школи. В нас була недовіра до забудовника, бо тут була піцерія "Джамбо" і в ній відбувалися дискотеки, були бійки», – каже народна депутатка Наталія Піпа.

Позиція міста така, що незаконно збудований МАФ має бути демонтований. «У сквері Гідності має бути сквер Гідності, а не незаконна халабуда. Ми будемо застосовувати всі елементи здорового глузду і чинного законодавства, щоб тут був лише сквер», – наголосив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Забудовник на зустріч не прийшов, до нього члени комісії телефонували, однак на дзвінки він не відповідав.

В останній день перевірки інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Львівської міськради складатиме відповідні процесуальні документи, за результатами якої буде ухвалено рішення чи об'єкт будується законно чи незаконно.

«За попередніми даними, ми бачимо, що об'єкт будується з відхиленнями від проектної документації, від експертизи. Також є інші недоліки, які ми зможемо назвати після складання відповідних процесуальних документів, після перевірки», – зазначив Тарас Павлишин.

Ще у 2013 році підприємець Володимир Кульчицький отримав від міської ради містобудівні умови та обмеження на будівництво торгового комплексу зі знесенням будівлі кафе, а у 2014 році виконком ці містобудівні умови скасував. У 2020 році мерія не продовжила договір оренди ділянки площею 0,06 га під кафе на наступні 10 років. Однак і рішення про не продовження договору оренди, і рішення виконкому про скасування містобудівних умов ФОП оскаржив у суді.

Після рішень суду влітку 2022 року підприємець почав будувати на місці критого літнього майданчика торговий центр. Виконком Львівської міськради вдруге скасував містобудівні умови та обмеження на будівництво МАФу, а міська комісія з питань ТЕБ і НС дозволила демонтувати його.

Власник магазину Володимир Кульчицький оскаржив рішення міської влади в суді. У березні 2023 року суд визнав протиправним та скасував рішення виконавчого комітету про заходи безпеки навколо території ЗСШ №98, а також рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, що передбачали демонтаж кіоска. Це рішення підтвердив і Восьмий апеляційний адмінсуд.

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