Виконком Львівської міськради скасував містобудівні умови та обмеження на будівництво торгового центру на просп. Червоної Калини, 109

Упродовж двох наступних днів у Львові мають демонтувати двоповерховий торговий центр, який розбудовують у сквері Гідності на Сихові. Відповідне рішення у середу, 31 серпня, прийняла міська комісія з питань ТЕБ і НС.

Величезний двоповерховий магазин на просп. Червоної Калини, 109 виріс із невеликого літнього майданчика кафе «Тераса» у 2014 році. Того ж року у ФОПа Володимира Кульчицького, який є власником кафе, закінчився дозвіл на розміщення літнього майданчика, однак від продовжував працювати не законно. Сихівська райадміністрація зафіксувала порушення зобов’язала підприємців через суд демонтувати майданчик. Навесні підприємець знову отримав від мерії дозвіл на монтаж літнього майданчика попри рішення суду.

Водночас, у 2013 році підприємець отримав від департаменту містобудування містобудівні умови та обмеження на будівництво торгового комплексу зі знесенням будівлі кафе, а у 2014 році виконком ці містобудівні умови скасував. У 2020 році мерія не продовжила договір оренди ділянки площею 0,06 га під кафе на наступні 10 років. Однак і рішення про не продовження договору оренди, і рішення виконкому про скасування містобудівних умов ФОП оскаржив у суді.

Після рішень суду влітку 2022 року підприємець почав будувати на місці критого літнього майданчика торговий центр. За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, до Львівської міськради звернулись місцеві мешканці та адміністрація школи №98 з проханняv перевірити законність будівництва кіоска.

30 серпня виконком Львівської міськради вдруге скасував містобудівні умови та обмеження на будівництво МАФу, а 31 серпня міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила демонтувати його. На місце прибула комунальна техніка, за допомогою якої будівлю мають демонтувати.