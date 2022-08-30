Закрита веранда «Віденської кав’ярні» збудована незаконно

У будинку на просп. Свободи у Львові, де розташована «Віденська кав’ярня», відновлять історичний вигляд. Міська рада Львова разом із власником приміщення має напрацювати рішення стосовно незаконно спорудженої надбудови в історичній будівлі. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет ЛМР у вівторок, 30 серпня.

Як повідомила керівниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, ще у 2006 році до триповерхової кам’яниці добудували веранду на другому поверсі. У 2007-2008 роках цю терасу перетворили в закрите приміщення. Зараз мерія домовилась з «Віденською кав’ярнею» про повернення будинку до історичного вигляду.

За словами керуючої справами виконкому Наталії Алєксєєвої, добудова до кам’яниці проводилась без одних дозвільних документів.

«Ця реконструкція проводилась без дозвільних документів, ніякого проекту не було на цю закриту терасу. Крім того, з невідомих причин власники після проведення реконструкції виокремили цю веранду в окремий об’єкт нерухомості і він отримав окрему адресу, що теж спотворює юридичну документацію. Тому є дуже багато зауважень в юридичній частині стосовно реконструкції. Але маємо зараз бачення, що власники готові до варіантів зміни фасаду, які б могли цю історичну справедливість відновити», – розповіла Наталія Алєксєєва.

Так, виконком прийняв рішення про відновлення історичного вигляду будинку на просп. Свободи, 12. У цьому документів вказано, що представники управлінь охорони історичного середовища, архітектури та урбаністики ЛМР спільно з представниками «Віденської кав’ярні» мають напрацювати спільне рішення щодо незаконної надбудови.

За даними YouControl, засновниками ТзОВ «Віденська кав’ярня» є президент Івано-Франківської торгово-промислової палати Андрій Левкович, колишній Генеральний консул України в Кракові Олег Мандюк, киянка Оксана Шлапак та президент Канадсько-Української торгової палати Зенон Поточний.

Кам'яниця, в якій розташована «Віденська кав'ярня», споруджена у 1828—1829 роках в стилі ампіру за проектом Матео Брезані. Займає цілий квартал між проспектом Свободи та вулицями Беринди і Театральною та площею Івана Підкови. Сучасного вигляду кам'яниця набула після перебудови у 1880 році.