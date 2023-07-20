Скандальний магазин виріс із літнього майданчика кафе «Тераса»

Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував рішення виконавчого комітету Львівської міськради та рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС, що передбачали демонтаж незаконно розбудованого магазину на території школи №98 на Сихові.

Йдеться про двоповерховий магазин на просп. Червоної Калини, 109, що за кілька років виріс із невеликого літнього майданчика кафе «Тераса» у 2014 році. Того ж року у ФОПа Володимира Кульчицького, який є власником кафе, закінчився дозвіл на розміщення літнього майданчика, однак він продовжував працювати незаконно. Сихівська райадміністрація через суд зобов’язала підприємців демонтувати майданчик. Навесні підприємець знову отримав від мерії дозвіл на монтаж літнього майданчика попри рішення суду.

Водночас, ще у 2013 році підприємець отримав від міської ради містобудівні умови та обмеження на будівництво торгового комплексу зі знесенням будівлі кафе, а у 2014 році виконком ці містобудівні умови скасував. У 2020 році мерія не продовжила договір оренди ділянки площею 0,06 га під кафе на наступні 10 років. Однак і рішення про не продовження договору оренди, і рішення виконкому про скасування містобудівних умов ФОП оскаржив у суді.

Після рішень суду влітку 2022 року підприємець почав будувати на місці критого літнього майданчика торговий центр. Місцеві мешканці та адміністрація школи №98, що розташована поруч, звернулись до міськради з проханням перевірити законність розбудови кіоска. 30 серпня виконком Львівської міськради вдруге скасував містобудівні умови та обмеження на будівництво МАФу, а 31 серпня міська комісія з питань ТЕБ і НС дозволила демонтувати його.

Власник магазину Володимир Кульчицький оскаржив рішення виконкому у комісії в Львівському окружному адмінсуді. Ще в березні 2023 року суд визнав протиправним та скасував рішення виконавчого комітету про заходи безпеки навколо території ЗСШ №98, а також рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, що передбачали демонтаж кіоска.

Це рішення у липні підтвердив і Восьмий апеляційний адмінсуд, який вирішив, що на момент початку будівництва магазину власник мав чинний договір оренди землі та затверджені МУО. Цю постанову можна оскаржити в касаційному суді.