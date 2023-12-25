Прикордонники затримали трьох ухилянтів, коли вони сідали в гумовий човен

В різдвяну ніч прикордонники Мукачівського загону затримали трьох ухилянтів, які на гумовому човні намагалися переплисти річку Тису. Чоловіки за таку подорож заплатили організатору 17 тис. доларів. Прикордонники на ухилянтів склили протоколи за адміністративне правопорушення, чоловікам загрожує штраф.

На гумовому човні троє чоловіків планували дістатися до Угорщини. Ухилянти хотіли проплисти річкою Тиса в обхід пунктів пропуску.

«О 1:00 у ніч на Різдво прикордонники Мукачівського загону затримали трьох чоловіків з гумовим човном. Як з’ясувалося, затримані – закарпатець, вінничанин та іванофранківець – планували заплив в Угорщину. За “різдвяний тур” двоє з них заплатили переправнику по 6 тис. доларів, в третій віддав – 5 тис. доларів», – повідомили в Державній прикордонній службі України.

В Угорщину намагалися потрапити закарпатець, віничанин та франківець

На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Справи скеровано до суду. Чоловікам загрожує штраф в розмірі 8500 гривень. Також поліцейські наразі встановлюють людей, які причетні до організації незаконного каналу переправляння ухилянтів за кордон.

Загалом, у передріздвяний тиждень прикордонники Мукачівського загону припинили 28 спроб порушення держрубежу, у результаті чого затримали 46 порушників кордону.